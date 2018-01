Le comité des usagers dévoile sa murale à l'hôpital de Saint-Georges

Le mercredi 17 janvier dernier, le comité des usagers de Beauce était présent à l'inauguration d'un triptyque illustrant ses fonctions, installé sur l'un des murs de l'hôpital de Saint-Georges, près de l'entrée principale.

Offerte aux regards des patients et du personnel de l'établissement, la murale illustre les fonctions du comité des usagers, ses réalisations principales ainsi que les 12 droits des usagers. Les membres du comité étaient présents pour l'occasion afin de promouvoir leur mission, notamment la défense des droits des usagers du système de santé et de services sociaux de la Beauce.

« Notre comité a travaillé fort afin de faire de cette murale un outil d'information et d'accompagnement des usagers du système de santé de notre grande région », a expliqué le président du comité des usagers, Bernard Poulin.

Il a aussi ajouté que les actions et réalisations concrètes du comité démontraient le sérieux de leur implication au sein de la communauté. « Nous avons à coeur le bien-être et la santé de chaque personne requérant des soins », a-t-il conclu en rappelant à quel point la murale permettait de mettre l'accent sur le dévouement des membres du comité envers les utilisateurs des soins et des services de santé.