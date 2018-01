Le corps de cadets 619 de Beauceville est en période d’inscription tous les mercredis de 19 h à 21 h au manège militaire de la ville.

Il faut être accompagné d’un parent et l’inscription est gratuite. L’uniforme est également fourni et il est également possible de s’impliquer comme bénévole.

Activités sportives et éducatives, cours de survie en forêt s’adressant aux jeunes de 12 à 18 ans, camping, randonnée pédestre, tir à air comprimé récréatif et de compétition, se servir d’une carte et d’une boussole ainsi que des cours de secourisme figurent parmi les activités offertes.

Au Canada, le programme des cadets regroupe plus de 55 000 jeunes, dont près de 14 000 au Québec.