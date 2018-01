Comment gagner plus d’argent ?

Vous avez peut-être des projets ambitieux pour faire croître votre pécule ou faire un gros achat comme une résidence secondaire. On conseille habituellement dans ce cas d’épargner davantage en réduisant les dépenses. Mais il y a aussi l’option, souvent oubliée une fois une carrière bien établie, d’essayer de faire plus d’argent.

Si vous travaillez déjà très fort pour gagner votre vie, ce but peut vous paraître inatteignable. Voici pourtant quelques façons relativement faciles d’y parvenir. Voici ce que vous devez faire.

Négociez une augmentation. Vous aimeriez voir augmenter votre salaire? Faites-en la demande; vous pourriez être agréablement surpris. Par contre, selon les spécialistes en placement de personnel, il importe d’arriver bien préparé. Fondez votre demande sur les salaires réels d’autres employés du même secteur, que vous obtiendrez à force de recherches, et présentez la liste de vos réalisations. Exercez-vous devant le miroir pour être à votre meilleur le jour J.

Changez d’employeur. L’un des meilleurs moyens d’obtenir une bonne hausse de salaire consiste à changer d’entreprise. Selon une étude* (en anglais seulement), vous pouvez vous attendre à une augmentation de 18 % à 20 % supérieure à celle qui viendrait avec une promotion au sein de votre entreprise actuelle.

Perfectionnez-vous. Le perfectionnement professionnel peut vous donner de nouvelles habiletés ou un diplôme attestant de vos compétences actuelles. Dans les deux cas, cela devrait entraîner une révision de votre salaire. Envisagez également de suivre des cours de gestion ou de leadership.

Élargissez votre réseau. Joignez-vous à une association dans votre domaine pour tirer parti des occasions de formation qu’elle offre et participer à des événements de réseautage avec d’autres professionnels qui, sait-on jamais, pourraient vous donner accès à un poste mieux payé. Faire du bénévolat auprès d’une telle organisation paraîtra en outre très bien sur votre c.v. et vous aidera à développer vos compétences aussi bien techniques que sociales.

Apprenez une nouvelle langue. Maîtriser plus d’une langue utile à votre travail vous garantit une hausse de 2 %** en moyenne. Cela vous semble peu? Si l’on calcule sur le long terme et qu’on tient compte des intérêts composés, cette augmentation de salaire ponctuelle peut se traduire par une hausse totale dans les six chiffres. Sans compter que cette compétence additionnelle pourrait vous ouvrir la porte des voyages d’affaires.

Faire davantage d’argent vous permet de faire plus de choses. Incluez cet objectif dans un plan financier et un plan de carrière qui vous convient. La première chose à faire est de consulter votre conseiller professionnel.

* http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/why-external-hires-get-paid-more-and-perform-worse-than-internal-staff/

** https://www.phil.frb.org/-/media/research-and-data/publications/working-papers/2002/wp02-16.pdf (en anglais seulement)

