Gesplan Gestion Conseil en Chine avec le premier ministre

Parmi les 140 entreprises et organismes, qui étaient en Chine avec le premier ministre du Québec, il y avait Gesplan Gestion Conseil, de la région de Chaudière-Appalache.

« La région de la Chaudière-Appalaches possède d’importants atouts que nous souhaitons promouvoir auprès des intervenants de la Chine. L’entreprise Gesplan Gestion Conseil profitera ainsi de cette mission unique pour tisser des liens d’affaires durables et renforcer les partenaires dans un secteur-clé, soit celui des aliments et boissons, qui met en lumière l’expertise et la richesse des ressources naturelles de notre région et de tout le Québec », a souligné la ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et leader parlementaire adjointe du gouvernement, Dominique Vien.

Philippe Couillard était en mission économique de sept jours, qui avait pour but de diversifier et de développer de nouveaux marchés.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègrement et au Développement économique régional, Stéphane Billette, était aussi du voyage.