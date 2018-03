Ville de Saint-Georges remet une bourse de 5000 dollars

En qualité de donateur boursier, Ville de Saint-Georges est heureuse de s’impliquer auprès de l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) et de supporter un candidat local, admis au sein de l’un des programmes suivants : Émergence, Élite ou Triomphe de l’EEB.

À titre d’entrepreneur-athlète au programme Élite de l’EEB, Pierre-Luc Dion de Usimax inc. a reçu l’une des deux bourses de 5000 dollars attribuée par la Ville de Saint-Georges pour l’année 2017-2018. Ainsi est reconnu son parcours d’entrepreneur, la situation actuelle de son entreprise, ses besoins de développement et son engagement et implication envers la communauté.

Parmi les critères de sélection, notons que le candidat doit posséder ou être la relève d’une entreprise implantée à Saint-Georges et avoir un minimum de 5 employés réguliers.

« En plus d’apporter une importante visibilité à la Ville de Saint-Georges, ce partenariat permettra de se faire découvrir auprès d’éventuels investisseurs et favorisera la participation de dirigeants d’entreprises d’ici aux activités de l’École d’entrepreneuriat de la Beauce, école fondée par et pour les entrepreneurs » a précisé le maire, Claude Morin.

Marc Dutil, président fondateur de l’EEB et président et chef de la direction du Groupe Canam, était très heureux de la nouvelle. « Considérant que 90 % des participants aux Programmes EEB viennent de l’extérieur de Saint-Georges, cette aide de la Ville permettra aux entrepreneurs locaux d’étendre leurs réseaux professionnels et personnels et aidera à la création d’emplois et d’investissements chez nous. »