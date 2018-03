Portrait d'un jeune Beauceron pompier devenu entrepreneur

Des parcours atypiques pour de grandes histoires. Aujourd'hui, nous vous présentons le parcours de Francis Moore, un jeune natif de Sainte-Marie qui, après avoir complété son diplôme d’études secondaire à la polyvalente Benoît-Vachon, s’est rendu au Campus Notre-Dame-de-Foy pour y suivre une formation de pompier de 2001 à 2002.

Par la suite, Francis a déménagé du côté de Laval afin de compléter son DEC en prévention d’incendies au collège Montmorency. Avec le fervent désir de revenir travailler dans sa région natale, l’homme a eu du mal à trouver un emploi. Pour autant, la chance lui a souri quand il s’est vu offrir un emploi par la ville de Sainte-Marie au sein de la brigade de pompiers. Ce faisant, ce travail lui a permis de parfaire ses connaissances sur le terrain Mariverain.

La petite flamme qui était en lui

Des années plus tard, en 2006, la ville de Laval l’a embauché comme pompier à temps plein. Bien que comblé par ce travail, Francis a toujours senti une flamme brûler en lui : celle de l’entrepreneuriat.

Ainsi, il y a un an, il a démarré une entreprise de formation pour les pompiers, avec pour objectif de revenir dans sa ville et de donner une formation complète aux pompiers de Sainte-Marie.

D’abord sur papier, Francis a commencé à poser les bases de son idée : enseigner une pratique spécifique aux pompiers qui n’est autre que l’entrée forcée. Dans son processus d’élaboration, il devait être en mesure de se déplacer dans les casernes et ainsi offrir une formation abordable pour que chacun puisse en profiter.

Avec une énergie et une créativité sans égales, Francis a fixé un simulateur d’entrée forcée sur une remorque, créant ainsi un concept unique au Québec. De là, il était en mesure de parcourir les routes de la belle province et ainsi distribuer son savoir-faire. À la fois novateur et original, ce concept a pour avantage de permettre au service incendie de rester dans leur caserne et de rester opérationnel en cas d’alerte.

Cette formation permet à tous les pompiers de n’importe quelle ville du Québec de développer une dextérité et un savoir-faire dans le maniement des outils pour ouvrir n’importe quelles portes sur les interventions. À la fois complémentaire aux autres formations apprises par les pompiers – que ce soit pour le sauvetage de citoyen, de pompiers, et/ou de pratiques de manœuvres d’attaques incendie – son simulateur reste extrêmement complet.

Aujourd’hui, Francis Moore continue de dispenser sa formation et est heureux de voir que de nombreuses villes se manifestent.