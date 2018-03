La Ville de Saint-Georges continue de s’embellir avec le concours « Un arbre pour l’avenir »

Le concours « Un arbre pour l’avenir » revient pour une troisième édition à Saint-Georges.

À lire également :

Ledit concours, organisé par le Comité d’embellissement, s’adresse à tous les propriétaires d’une résidence de Saint-Georges et a pour objectif de façonner le paysage urbain tout en améliorant la qualité de vie du milieu urbain.

Les personnes qui veulent s’inscrire doivent être propriétaire d’un terrain et le faire avant le 13 avril. Cinquante arbres seront attribués parmi les inscriptions et les gagnants doivent être disponibles le 26 mai afin de recevoir leur arbre et une brève information.

À souligner que les gagnants doivent planter leur arbre devant leur propriété pour que ce geste ait un impact visuel significatif.

Dans le formulaire d’inscription, les participants devront faire part de leur préférence d’arbre et préciser à quel endroit ils prévoient le planter en façade de leur propriété. Ils doivent également s’assurer de choisir l’arbre le plus approprié pour l’espace qu’ils disposent.

Le Comité d’embellissement a sélectionné quatre sortes d’arbres : des pommetiers décoratifs, des lilas de Pékin, des tilleuls à petites feuilles et des chênes des marais.