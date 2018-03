Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 17 mars 2018

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités pour samedi (17 mars) , à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer dans la région.

• La Fête des neiges – sculpture des neiges, qui a commencé le 1er février se terminera le 31 mars à Saint-Benoit-Labre. Les citoyens sont invités à construire des sculptures de neige devant leur maison en ajoutant des accessoires de décorations, couleurs alimentaires, etc.

• Jusqu’au 7 mai au Centre culturel Marie-Fitzbach, plusieurs expositions attendent le public de la région : Coups de cœur dans ma ville, 50 ans de souvenirs, Pas si bête que ça, Hors Zone, Projet A-muZ-arts et Une autre forme de mémoire. Les expositions sont gratuites.

• Katherine Levac sera en spectacle à la salle Méchatigan à 20 h pour son spectacle Velours. Aussi attachante et pince sans rire sur scène qu’à la télé, elle saura charmer le public de la région.

• À l’école Mgr Beaudoin, à Saint-Georges, se tiendra les ateliers thématiques : rockabilly-live. Trois heures de danse attendent le public qui veut découvrir cette danse populaire dans les années 50 et 60. Le public est attendu de 12 h à 16 h et le coût est de 40 $.

• Puisque c’est la fête de la Saint-Patrick, il y aura des activités pour souligner la fête des Irlandais au Centre culturel Marie-Fitzbach. Découvertes de films et de livres irlandais et concert du duo formé de Paul Marchand et de Sabin Jacques. Les activités commencent à 13 h 30.

• Trois périodes sont prévues pour le patinage libre au Centre sportif Lacroix-Dutil, soit 10 h, 13 h 30 et 19 h.

• Cardio-folie du samedi se tiendra de 9 h 30 à 10 h 30 au Centre Caztel et la séance est gratuite sur présentation de la carte PPL.

• Des ateliers d’exploration et de découvertes artistiques pour les petits de 3 à 6 ans se dérouleront de 14 h à 15 h à la bibliothèque. Invitation à la création, au cinéma d’animation, aux arts plastique, à la musique et à l’art dramatique seront au menu.

• Samedi, ce sera le quatrième affrontement de la série entre les Marquis de Jonquière et le Cool Fm de Saint-Georges. La partie sera présentée Au Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h. Au moment d’écrire ces lignes, la série était égale 1 à 1 et les deux équipes s’affronteront ce soir, à Jonquière.

• Le Cleri Sport de Saint-Georges disputera sa quatrième rencontre de sa série contre le Model de Lotbinière. Ces deux équipes croiseront le fer vendredi soir (16 mars) au domicile du Model. Samedi soir, l’affrontement sera à 20 h 30 sur la glace Manac.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.