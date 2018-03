Activités à ne pas manquer en Beauce lors du dimanche 18 mars

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités pour dimanche 18 mars, à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer dans la région.

• La Fête des neiges – sculpture des neiges, qui a commencé le 1er février se terminera le 31 mars à Saint-Benoit-Labre. Les citoyens sont invités à construire des sculptures de neige devant leur maison en ajoutant des accessoires de décorations, couleurs alimentaires, etc.

• Les administrateurs de la Corporation tiendront pour une 22e année le Déjeuner de la Saint-Patrick afin d’aider financièrement à la sauvegarde du site historique de l’église St-Paul et du jardin Harbottle. Le repas sera au 3338, rue Principale, à Saint-Simon-les-Mines et il en coûtera 12 $ pour les 12 ans et plus et 5 $ pour les 12 ans et moins.

• À la salle Méchatigan sera présenté le spectacle d’Arthur l’aventurier à 15 au coût de 21 $. Le voyageur préféré des enfants racontera son périple dans les montagnes rocheuses canadiennes en images et en chansons.

• Il y aura un déjeuner-conférence avec la chef d’orchestre Dina Gilbert au restaurant Le Baril Grill à 9 h et les profits de cette activité iront aux Festival Clermont-Pépin.

• Le Café du maire se déroulera de 10 h à 12 h au Centre culturel Marie-Fitzbach. Le maire Claude Morin et les conseillers Jean-Pierre Fortier (district #6), Solange Thibodeau (district #7) ainsi que Renaud Fortier (district #8) seront sur place.

• Le patinage libre sera à 16 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

• Jusqu’au 7 mai au Centre culturel Marie-Fitzbach, plusieurs expositions attendent le public de la région : Coups de cœur dans ma ville, 50 ans de souvenirs, Pas si bête que ça, Hors Zone, Projet A-muZ-arts et Une autre forme de mémoire. Les expositions sont gratuites.

• Depuis le 12 janvier que l’artiste Emmanuelle Breton présente S’amarrer de conscience à la galerie d’art municipale de Sainte-Marie. Ses tableaux font une référence à la façon dont nous traitons la nature dans un monde de surconsommation.

• Le patinage libre et le hockey libre sont offerts au Centre Caztel pour toute la journée.

N'hésitez pas à nous faire part d'activités qui ne feraient pas partie de la liste ci-haut en écrivant un commentaire sous cet article, ou encore en commentant sur notre page Facebook.