Moisson Beauce invite les Beaucerons à faire un don de leurs cartes-cadeaux Loblaw

Suite à l’annonce faite par Loblaw, le 8 janvier dernier, offrant à ses clients une carte-cadeau de 25 $ en lien avec le problème de surcharge pour le coût de certains produits de boulangerie, l'organisme Moisson Beauce, de Saint-Georges, informe la population qu’elle accepte avec grand plaisir les dons de ces cartes-cadeaux.

Cette contribution, faite sur une base volontaire, aidera l’organisme à poursuivre sa mission qui est de recueillir, de trier, de transformer et de redistribuer des denrées alimentaires aux plus défavorisés, par l’entremise de ses 64 organismes accrédités desservant neuf MRC de la région de la Chaudière-Appalaches et du Granit.

« En tant que banque alimentaire, nous avons constamment besoin de soutien et le public peut aider de bien des façons, notamment en faisant don d'aliments nutritifs, ou en faisant un don en argent pour l’achat de la nourriture », indique la directrice générale de Moisson Beauce, Nicole Jacques.

« Nous sommes très heureux de voir le public se mobiliser en envisageant de faire don de leurs cartes-cadeaux et très reconnaissants pour ce geste de partage humanitaire », ajoute-t-elle.

Précisons que les cartes-cadeaux de Loblaw peuvent être être remises au bureau de l'organisme, situé dans le secteur Ouest de Saint-Georges.