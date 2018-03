Un nouveau fonds pour la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope a annoncé la création du nouveau Fonds philanthropique Motivaction Jeunesse.

À lire également : Le Fonds philanthropique de l’École de musique Jésus-Marie voit le jour

Ce nouveau fonds, qui s’ajoute aux quelque 650 fonds de la Fondation, a pour objectif de soutenir la mission et les opérations de l’organisme. C’est l’organisme Motivaction Jeunesse qui a créé ce fond.

Motivaction Jeunesse prévient, grâce à divers projets et activités, le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes des milieux défavorisés en plus de participer à l’intégration des jeunes immigrants à travers des activités sportives et de plein-air en leur faisant vivre des expériences significatives.