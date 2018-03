Cafés-philo : des rencontres pour mieux discuter de l’actualité

Les cafés-philo reprendront à Saint-Georges et le prochain se tiendra le 1er mai au Mondo.

« À quelles conditions le pouvoir de l’État est-il légitime ? » sera le thème la rencontre.

« Le concept est simple : on discute sur un thème qui nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure, a expliqué dans son courriel celle qui s’occupera de l’activité Aurélia Giusti Huot. On partira de quelques extraits de textes classiques de la philosophie et on fera des liens avec des évènements actuels. »

Il est également possible de participer à l’activité pour seulement écouter.

La deuxième rencontre sera le 12 juin et le thème sera dévoilé prochainement.