La FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches nomme son nouveau directeur général

Depuis le 12 mars dernier, Stéphane Desmeules a été nommé directeur général de l’organisation de la FADOQ des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches.

Monsieur Desmeules a complété un baccalauréat en communications publiques/relations publiques et une scolarité de maîtrise en communications publiques/journalisme de l’Université Laval. Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes de direction, entre autres chez Cossette Communication, au Carnaval de Québec et aux Fêtes de la Nouvelle-France.

Depuis 2010, il a occupé les postes de directeur du développement puis de vice-président au développement corporatif à la Fondation du CHU de Québec.

M. Desmeules est un travailleur d’équipe, diplomate et rassembleur qui souhaite appliquer ses connaissances, ses compétences et son approche de gestion au profit de la FADOQ-RQCA.

« De grands défis attendent notre organisation que ce soit l’augmentation fulgurante du nombre de membres, les problèmes d’isolement ou de pauvreté chez les aînés et bien d’autres. Nous pourrons compter sur un directeur général qui apporte avec lui un nouveau dynamisme. Nous lui souhaitons la bienvenue » a conclut Rosaire Roy, le président.

La FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme à but non lucratif (OBNL), regroupant près de 90 000 membres dans 168 clubs affiliés à travers les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.