Le public est invité à voter pour les Grands Prix santé et sécurité du travail

Dans le cadre des Grands Prix santé et sécurité du travail, organisés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le public est invité à voter pour sa vidéo coup de cœur parmi les 46 lauréats régionaux de 2017 dans la catégorie « Innovation ».

Le prix Coup de cœur du public permet à la population de constater l’ingéniosité des travailleurs et des employeurs de toutes les régions du Québec. Il contribue également à faire rayonner leur savoir-faire en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les entreprises en lice cette année se sont démarquées grâce à un projet ou à une démarche paritaire et proactive qui a rendu leur milieu de travail plus sain et sécuritaire.

La vidéo qui aura reçu le plus grand nombre de votes sera dévoilée lors du Gala national des

Grands Prix santé et sécurité du travail, le 1er mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

L’an dernier, c’est l’entreprise ABB, de la région de Montréal, qui a remporté les grands

honneurs pour son projet « Source de puissance mobile ».

Notons qu'il est possible de visionner les vidéos de tous les lauréats et de tous les finalistes des années précédentes en se rendant sur le site Web des Grand Prix santé et sécurité du travail.

Déroulement du vote

La période de vote a débuté lundi le 19 mars dernier et prendra fin dimanche le 15 avril. Les vidéos présentant chacune des réalisations seront diffusées sur le site Internet des Grands Prix santé et sécurité du travail, sous l'onglet « Coup de coeur ».

Chaque semaine, pendant un total de quatre semaines, les gens du public pourront visionner les nouvelles vidéos disponibles et voter pour leur coup de cœur. Cette semaine, il y a 11 vidéos disponibles. Précisons que toutes les vidéos seront également disponibles sur la page YouTube de la CNESST.