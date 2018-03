Le RibFest espère attirer 15 000 personnes pour sa deuxième édition

Pour sa deuxième édition qui se tiendra les 1er, 2 et 3 juin, le RibFest de Beauce espère attirer 15 000 personnes.

« On ne veut pas être trop ambitieux, mais on espère attirer ce nombre », a souhaité la directrice de l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC), Nancy Lacroix, lors de la conférence de presse de ce matin (26 mars) qui annonçait l’évènement.

L’an passé, environ 10 000 personnes s’étaient déplacées pour cet évènement, dont les profits ont servi à récolter des fonds pour optimiser les services de l’AFMRC et aider les familles qui vivent cette nouvelle réalité.

Sans partenaire financier l’an passé, l’organisation du RibFest a fait savoir qu’elle espérait amasser autour de 10 000 $ pour cette deuxième édition.

« On a fait un profit de 10 000 $ l’an passé, mais il n’en restait pas beaucoup de façon nette », a expliqué Mme Lacroix.

Quelques nouveautés

Lors de la deuxième journée, celle du samedi, six concurrents s’affronteront en dégustant le plus rapidement possible des racks de côtes levées sous la supervision d’un juge. Le gagnant remportera le trophée P’tit Cochon et la façon d’y participer reste encore à déterminer selon la directrice.

L’an passé, quatre camions de côtes levées étaient présents. Cette année, trois autres s’ajouteront – Silver Bullet BBQ, Crazy Canuck et Big m’s Smokin’bones BBQ – avec leurs gigantesques fumoirs. Une compétition avec remise de trophées aura lieu le dimanche pour déterminer le choix numéro un du jury, du public et de la meilleure sauce.

Pour cette année et celle de l’an prochain, l’évènement se tiendra dans le stationnement situé derrière le Taxibus, secteur Est à Saint-Georges.

Les festivités débuteront à 11 h vendredi ainsi que samedi et se termineront à 23 h. Le lendemain, elles se mettront en branle à 11 h et le tout se terminera à 19 h.