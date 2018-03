L’hommage à Johnny Cash fait bouger une trentaine de personnes de la Villa des Etchemins

Le projet bénévolat du Créneau Carrefour au sein du CJE, Hommage à Johnny Cash, a permis de faire bouger une trentaine de personnes de la résidence Villa des Etchemins à Lac-Etchemin le 12 mars.

Johny Faucher, William Zacharie, Samuel Therrien, Ludovic Tessier et Denis Blanchet, des jeunes du secondaire, étaient sur scène pour ce spectacle coordonné par l’enseignant de musique de l’École des Appalaches, Pierre-Oliver Fortin.

Les jeunes ont pratiqué ce spectacle pendant plusieurs semaines et seront d’ailleurs sur scène le 28 avril à l’auditorium de l’École des Appalaches à Saint-Justine. Les fonds serviront à l'achat de nouveaux instruments de musique.

À noter que le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse et mis en œuvre par les Carrefours jeunesse-emploi, qui vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.