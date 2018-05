Appel à la prudence : hausse des feux de broussaille dans la Nouvelle-Beauce

En raison d’une hausse des feux de broussaille dans la région, le Service régional de sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce tient à rappeler aux citoyens et aux citoyennes que les conditions actuelles sont propices à l’éclosion d’incendies.

En effet, le mois de mai constitue une période critique de sécheresse et cette année ne fait pas exception. Les feuilles mortes, les branches et l’herbe s’assèchent rapidement et deviennent des matières hautement inflammables. Ces facteurs augmentent le risque de perdre le contrôle des brûlages printaniers.

La MRC suggère donc d’utiliser une autre méthode pour vous départir de branches et de feuilles tombées sur votre terrain :

Faire du compost;

Apporter les résidus verts à l’un de ses écocentres régionaux de la MRC, situés à Sainte-Marie et à Frampton;

Pour les citoyens de Sainte-Marie : utilisez les services hebdomadaires de la collecte de résidus verts;

Pour les citoyens de Saint-Elzéar : apportez vos résidus verts dans le conteneur prévu à cet effet, près du garage municipal.

En terminant, si vous choisissez tout de même d’effectuer un brûlage printanier, sachez que vous devez toujours vous procurer un permis de brûlage pour feux à ciel ouvert auprès de votre municipalité. Son personnel vérifiera alors l’indice de danger d’incendie auprès de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et vous indiquera si le moment est propice pour faire votre feu ou si vous devez le reporter à plus tard.