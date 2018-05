Plus de 500 arbres gratuits à la réserve naturelle de Cumberland

Aujourd'hui, la Corporation de Protection forestière de Beauce-Etchemins (Coalition Forêts Protégées) et Arbre-Évolution annoncent la tenue d'une distribution publique d’arbres afin de souligner le mois des forêts et la Journée mondiale de l'environnement. Les citoyens de toute la région sont invités à reboiser leur propriété en allant chercher de jeunes plants. L'activité se tiendra le dimanche 27 mai, entre 8 h 30 et 12 h, à l'entrée de la réserve naturelle de la Cumberland, dans la rue des Mélèzes attenante au rang Chausse-Gros, à Saint-Simon-les-Mines.

Plus de six essences d'arbres seront disponibles pour un total de plus de 500 arbres. La population est invitée du fait même à découvrir cette réserve naturelle où d’importantes restaurations et naturalisations de sites ont été réalisées. Un sentier d’interprétation de la faune a été aménagé et est accessible à la population.

Cette initiative de « Coalition Forêts Protégées » et de son partenaire Arbre-Évolution vise également à sensibiliser et informer les citoyens à l'importance du Corridor d’aires protégées de la Cumberland, qui permet de maintenir la connectivité entre des différents habitats fauniques au bénéfice des générations futures. Des dons seront recueillis sur place pour l'Association pour la protection des milieux humides de la Cumberland (APMHC) afin d'encourager ces efforts de préservation de la nature et d'acquisition.



La Corporation invite fortement les gens à étudier leur itinéraire et à se présenter avec leurs propres sacs et contenants afin d’y transporter les arbres qu’ils auront choisis parmi les essences suivantes : bouleau jaune, érable à sucre, noyer noir, érable rouge, épinette blanche, pin rouge, thuya occidental.

Pour plus d’informations, il est possible d’appeler au 418 508-0422.