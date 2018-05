45 élèves de l'école Dionne dans nos bureaux pour la 3e course colorée

Voir la galerie de photos

Ce matin, dans les bureaux d'EnBeauce.com, 45 élèves de l'école Dionne de Saint-Georges se sont déplacés pour présenter la troisième édition de la course colorée, qui aura lieu le samedi 26 mai prochain, au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, à 9 h.

À lire également :

L'événement est organisé par les élèves de deuxième et de troisième années de l'école Dionne et par les enseignantes Catherine Saint-Hilaire et Maryse Talbot. Tous les élèves qui étaient présents dans nos bureaux, ou presque, participeront à la course. Tout le monde peut aller s'y délier les jambes durant le trajet d'un peu plus de 3 km.

Cette année, 350 personnes sont attendues. L'an passé, 125 personnes avaient participé à l'activité.

Précisons que les fonds recueillis serviront à financer leur voyage de fin d'année à Québec. Une tranche de cette somme sera conservée et sera remise à un organisme qui sera choisi ultérieurement.