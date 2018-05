Créer des liens intergénérationnels une oeuvre à la fois

La Table de concertation des aînés des Etchemins (TCAE) a tenu samedi dernier le vernissage d’une exposition de toiles montées à partir de la grande fresque intergénérationnelle réalisée collectivement par des enfants, parents et grands-parents lors du Salon des familles des Etchemins qui s’est déroulé à l’aréna de Lac Etchemin le 22 avril 2018.

C’est dans le but de créer des liens intergénérationnels que le Club des aînés et les Fermières de Lac Etchemin se sont ralliés à la TCAE dans l’organisation d’un espace créativité intergénérationnel où divers jeux d’antan et métiers d’art ont été animés pour les participants jeunes et moins jeunes du salon. Parmi les activités, la réalisation d’une grande fresque de 7’ x 16’ a été orchestrée par Cécile Tawell, une artiste professionnelle aînée et retraitée de l’éducation, où elle invitait les participants à illustrer leur portrait de famille.

Plus de 600 visiteurs se sont rendus au salon et près d’une cinquantaine ont mis leur esprit créatif à l’œuvre, ce qui a permis à la TCAE de monter une exposition au Centre des arts et de la culture de Lac Etchemin composée de 13 œuvres qui seront en montre jusqu’à la mi-juin.

Suite à l’exposition, chacune des œuvres seront remises aux 13 municipalités de la MRC des Etchemins, afin que celles-ci soient accrochées en permanence dans leurs bureaux ou leur bibliothèque municipale.

Notons que la MRC des Etchemins à contribué financièrement au projet via l’entente de développement culturel. Marielle Lemieux, préfet suppléante, était présente lors du vernissage pour féliciter les participants et souligner l’importance de créer des liens intergénérationnels dans nos communautés.

Pour plus d’information, contacter la TCAE via leur page Facebook.