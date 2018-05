Esther Bégin devient chef d'antenne de la Chaîne d'affaires publiques par câble

La présidente et directrice générale de la Chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC), Catherine Cano, est fière d’annoncer la nomination d’Esther Bégin au poste de chef d’antenne francophone. Dès l’automne prochain, Mme Bégin animera une émission quotidienne pendant les travaux de la Chambre des communes et réalisera des entrevues de fond avec des personnalités politiques canadiennes.

Professionnelle chevronnée de la communication, Esther Bégin possède plus de 25 ans d’expérience en journalisme et en animation. Chef d’antenne à LCN et à TVA pendant dix ans, puis à TQS (aujourd’hui V Télé), elle a réalisé des centaines d’entrevues avec les grands décideurs du Québec et du Canada, dont des premiers ministres, des ministres et des chefs d’entreprises, de même qu’avec des leaders des secteurs économique, social, culturel et environnemental. Elle a également animé des dizaines de soirées électorales sur la scène québécoise, canadienne ou américaine.



Plus récemment, elle a signé l’émission Fièvre politique, diffusée à Télé-Québec et couronnée meilleure recherche pour un série documentaire aux Prix Gémeaux 2017. Elle a été également journaliste et correspondante pour RDI et ICI Radio-Canada sur la côte Ouest canadienne.

De New York où elle a vécu de 2009 à 2012, elle a été reporter et analyste de la société américaine pour plusieurs médias québécois (La Presse, Radio-Canada, 98,5 FM, Châtelaine, Ricardo et Yahoo). Elle est aussi l’auteure du best-seller « Carnet d’une flâneuse à New York ».



« Je suis très fière de devenir chef d’antenne francophone de CPAC et de mettre mes années d’expérience au service de cette chaîne entièrement consacrée à la politique et aux affaires publiques, souligne Esther Bégin. Reconnue pour sa crédibilité, son objectivité et son offre de contenu de qualité, CPAC joue plus que jamais un rôle de premier plan, entre autres pour contrer le cynisme de la population à l’égard de la politique. » - Esther Bégin

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre équipe une journaliste de grande envergure et une animatrice passionnée de politique comme Esther Bégin, déclare Catherine Cano, présidente et directrice générale de CPAC. Elle aura pour mission de faire connaître et comprendre les nombreux enjeux qui touchent les francophones du Québec et du reste du Canada sur la scène politique fédérale. Les décisions qui se prennent à Ottawa ont un impact sur la vie des citoyens et Mme Bégin apportera un éclairage essentiel sur le travail de nos élus et sur nos institutions démocratiques. » - Catherine Cano