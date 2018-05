Café-causerie et Assemblée générale annuelle pour Parents d'Anges Beauce-Etchemins

Parents d’Anges Beauce-Etchemins tiendra sa 3e Assemblée générale annuelle le mardi, 19 juin 2018 à 18h30 au restaurant Mondo (2e étage) situé au 11615 1e Avenue à Saint-Georges. Lors de cette assemblée, l’organisme présentera son rapport d’activités et son rapport financier pour l’année 2017-2018. De plus, les membres procéderont à l’élection des administrateurs.

Les membres qui le désirent sont invités à proposer leur candidature au plus tard le 15 juin 2018. Un bulletin de mise en candidature est disponible sur demande. Cette année, 4 postes d’administrateurs sont en élections.

L'organisme profitera de cette soirée pour faire le tirage d’un panier cadeau d’une valeur de 450$. Les billets sont actuellement en vente au coût de 5$ auprès des administratrices.

La soirée se terminera par un café-causerie pour les parents qui souhaitent échanger entre eux à propos du deuil de leur enfant. La discussion portera sur la différence dans le vécu du deuil de l’enfant par les pères et les mères. Un léger goûter sera servi.

La soirée se déroulera ainsi :

18h30 à 19H25 : Assemblée générale annuelle

19h25 à 19h30 : Tirage d’un panier cadeau d’une valeur de 450$

19h30 à 21h00 : Café-Causerie

Il est fortement recommandé de confirmer votre présence au plus tard le 18 juin 2018 auprès de Mélanie Veilleux au (418) 957-2060 ou par courriel au pabeauce@gmail.com. Pour plus de détails, il est possible de consulter le site internet de l’organisme au www.parentsdanges.com ou encore la page Facebook.