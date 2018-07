La CSBE est reconnue comme Commission scolaire innovante

C’est le 24 mai au soir, à Québec, qu’avait lieu la remise des Prix d’excellence qui se déroulait cette année sous le thème: L’école publique à l’ère du numérique.

Impressionné par la qualité des projets présentés par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) au concours des Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), le jury a décidé de lui accorder un Prix d’excellence en tant que commission scolaire innovante.

« Cela n’est pas le fruit du hasard. L’innovation et la créativité ont toujours été au coeur de nos plans stratégiques et de notre Plan d’engagement vers la réussite. J’ajouterais qu’il a toujours été important pour nous d’avoir des employés motivés et inspirés et que c’est justement ce genre de personnes qui amène des innovations dans une organisation », commente le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard

Les trois projets présentés cette année par la CSBE étaient le Centre d’apprentissage en ligne, KRËOLAB (atelier technologique mobile pour stimuler la créativité), et le Plan de développement de la robotique pédagogique. Le prix souligne la qualité de ces trois dossiers, mais aussi le fait que depuis 30 ans, la CSBE s’est démarquée par de nombreux projets innovateurs, dont plusieurs étaient à saveur technologique.

Quant au président M. Charles-Henri Lecours, il pointait aussi le personnel et les commissaires de la CSBE pour expliquer son caractère innovateur. « Dans la Beauce et Les Etchemins, nous sommes un pays d’entrepreneurs et les gens sont créatifs. Il est important que la Commission scolaire reflète ces valeurs parce que ce sont des qualités dont nos élèves vont avoir besoin pour se démarquer dans un monde en perpétuel changement », conclut-il.

Parmi les projets qui se sont mérités des Prix d’excellence au cours des dernières années, il y a eu la création du CIMIC, la réalisation du cours de Dessin industriel hybride (en classe et en ligne) et la Reproduction d’objets historiques de la Nouvelle-France. Signalons aussi que la CSBE a joué un rôle de leader dans l’utilisation de tableaux interactifs et la mise sur pied de cours avec formation accrue en milieu de travail (formation duale) en soudage et en santé.