Le transport actif a la cote chez Procycle de Saint-Georges

La quelque soixantaine d'employés de Procycle à Saint-Georges a réalisé tout exploit le mercredi 30 mai, alors que tous, ont privilégié le transport actif pour se rendre au travail.

En effet, trois employés se sont donné l'objectif de faire bouger l'entièreté de la compagnie, mais également de n’avoir aucun véhicule dans le stationnement.

La marche et le vélo étaient les deux options possibles et les parcours variaient entre 1 km et 20km pour faciliter l'adhésion de tous. L'horaire de travail a quelque peu été modifié et un déjeuner attendait les marcheurs et les cyclistes.