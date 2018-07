« Avec vous, pour vous ! » - assemblée générale annuelle de la FSBE

Lors de son assemblée générale annuelle, laquelle a eu lieu le 5 juin à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches, la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE), madame Manon Veilleux, a tenu à souligner et à remercier sincèrement la population de Beauce-Etchemin pour son fidèle soutien à la cause de la santé.

« Que ce soit au moment de la campagne annuelle « Avec nous, pour vous ! », lors des activités bénéfices, les gens de chez nous ont été au rendez-vous pour appuyer des projets qui ont de l’impact en santé que ce soit à l’Hôpital de Saint-Georges, dans nos CHSLD ou nos CLSC. Votre appui fait une réelle différence et nous vous en remercions », a-t-elle dit.

La présidente a indiqué qu’en 2017-2018, les autorisations d’acquisitions d’équipements médicaux consenties par l’organisme totalisent six cent quatre-vingt-neuf mil huit cent trente dollars (689 830 $).

« Cette année, nous avons revu notre image, notre vision, nos valeurs et notre mission. Ainsi, dans les établissements publics de santé, la Fondation Santé Beauce-Etchemin entend contribuer, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici, principalement par l’achat des meilleurs équipements médicaux », a-t-elle précisé.

La Fondation vise, sur une base permanente, à favoriser l’accès rapide, équitable et durable aux équipements et aux professionnels de la santé pour ainsi participer à l’amélioration continue de la qualité des soins et des services de santé requis par les gens de tous âges et de toutes conditions en Beauce-Etchemin.

Bénévole émérite 2017-2018

La présidente a rendu hommage à un de ses administrateurs, monsieur Marcel Blouin.

Actif au sein de la Fondation Santé Beauce-Etchemin depuis 2011, M. Blouin s’est distingué par son dévouement et son implication constante à titre de président du comité des équipements de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Pendant sept ans, il a su rallier les membres du comité, veiller à l’analyse systématique de toutes les demandes transmises et effectuer un suivi rigoureux des acquisitions d’équipements faites à l’Hôpital de Saint-Georges, dans les centres d’hébergement et les CLSC de la Beauce.

Il a participé en 2013 à relancer le Fonds des employés dans les entreprises, avec M. Danny Dufour, pour l’ajout de fauteuils roulants dans tous les secteurs de l’Hôpital de Saint-Georges afin de répondre aux besoins des malades. Il a également été membre du comité organisateur du 23e Tournoi de golf en 2016.

« La Fondation, et par ricochet l’ensemble de la population, a pu profiter de la qualité de ses actions, de ses interventions, de ses observations, de ses commentaires positifs et toujours constructifs. Pour cette générosité et cette grandeur d’âme, nous le remercions de tout cœur », a fait valoir Manon Veilleux.

La présidente tient à remercier les membres du conseil d’administration que sont mesdames Pauline Pépin Baillargeon, Isabelle Beaulieu, Marie-Claude Bélanger, Nancy Fortin, Marie-Klaude Gagnon, Elen Garnier, Françoise Giguère, Lyne Poulin et Émilie Turcotte, messieurs Dominic Drouin, Dr Simon Drouin, Yoland Létourneau, Denis Lévesque, Pascal Mercier, Jean-Guy Paquet, Claude Poulin, Alexandre Toulouse, Paul Veilleux ainsi que François Bégin, qui se joint à la Fondation.