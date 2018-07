Le tirage du chalet de Leucan : remise des clefs à la gagnante

Ce matin, dans la cour de Meubles Léon de Saint-Georges, Isabelle Lessard, l'heureuse gagnante du chalet Leucan, offert par RCM Modulaire, en a reçu les clefs. C'est le 2 juin dernier, lors du Festival du bûcheron de Saint-Benoît-Labre, que le tirage a eu lieu.

Depuis décembre, les billets de tirage étaient en vente au coût de 20 $ ; chacun donnait une chance sur 7 500 de remporter un chalet 4 saisons (excluant le terrain) d'une valeur de 110 000 $ ou 25 000 $ en argent comptant. Un chèque-cadeau de 5000 $ de Meubles Léon Saint-Georges était aussi à gagner.

La gagnante du premier prix, Isabelle Lessard, a choisi le chalet et non le prix de 25 000 $. La gagnante du deuxième prix, un certificat-cadeau de 5000 $ chez Meubles Léon Saint-Georges, est Katy Jolin Lescomb.

Les deux dames étaient donc présentes ce matin afin de mettre la main sur leur dû respectif.

La surprise et la joie

En entrevue, Mme Lessard, qui avait acheté 20 billets, s'est dit surprise d'avoir gagné. « Quand on achète des billets, c'est pour contribuer à la cause de Leucan. Ce n'était pas pour gagner. On ne pense pas que c'est possible ; mais oui, c'est possible. On était très heureux », a-t-elle dit.

Le soir du tirage, M. Trudeau, président de RCM Modulaire, lui avait téléphoné pour lui apprendre la bonne nouvelle. « Je n'ai jamais rien gagné », avait-elle alors affirmé.

Lors des tirages à l'école primaire, son nom ne sortait jamais du chapeau. « Ça valait la peine d'attendre pour avoir le gros prix ! », de dire Mme Lessard. Elle s'est aussi dit impressionnée par la qualité des matériaux de construction du chalet, qui a été conçu avec goût et professionnalisme.

À terme, Isabelle Lessard compte vendre le chalet pour des raisons personnelles, bien qu'elle soit propriétaire pour l'instant.

D'ailleurs, ceux qui seraient intéressés à mettre la main sur l'oeuvre de RCM et de plusieurs partenaires peuvent contacter Jean-François Lavoie, du Développement des affaires chez RCM Modulaire, au 418 227-4044.