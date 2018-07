Beauceville apporte son soutien à La Malbaie pour le sommet du G7

Depuis le 4 juin dernier et jusqu’au 10 juin, trois pompiers du service de Sécurité incendie de la Ville de Beauceville apportent leur support à leurs homologues du SSI de La Malbaie dans les opérations de sécurité.

Le lieutenant Frédéric Morin, la pompière Jessie Gagné et le pompier Jean-Michel Laliberté effectuent des gardes jour et nuit en caserne afin d’assurer la sécurité incendie dans la ville et dans les différentes zones du Sommet du G7 et peuvent aussi être appelés pour soutenir les différentes forces de l’ordre qui composent le Groupe intégré de sécurité du G7 (GIS).

Le groupe formé par le service de Sécurité incendie de Beauceville sera complété par des pompiers du service de Sécurité incendie de la Ville de St-Joseph et de la municipalité de Saint-Odilon.

Selon la Ville de Beauceville, « il s’agit là d’une belle expérience personnelle pour nos pompiers et d’une belle représentation pour notre ville dans un événement de cette envergure dont les frais encourus sont assumés en totalité par l’organisation du G7 ».

Le Service incendie de la Ville de La Malbaie sera également appuyé par des pompiers des villes de Lévis, Saint-Apollinaire, Otterburn Park, Chelsea, la MRC de l’Érable, Gatineau, Saint-Siméon et Les Éboulements.

La Ville de Beauceville dit être fière de compter sur des pompiers engagés, ouverts aux défis et centrés sur l’action.