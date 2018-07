38e Revue annuelle des cadets de l’Escadron 881

Le dimanche 27 mai dernier à l'École Secondaire Veilleux, a eu lieu la 38e revue annuelle de l'Escadron 881 des cadets de l'aviation de Saint-Joseph-de-Beauce. Cette cérémonie à été dirigée par l'adjudant 1re classe Marc-Antoine Nadeau, cadet-commandant.



Plusieurs distinctions lors de cette cérémonie

Les adjudants 2e classe Thomas Turmel de Vallée-Jonction et Thomas Bernard de Saint-Victor concrétiseront cet été le rêve de tout cadet de l'aviation, soit d'obtenir leurs « ailes » de pilote motorisé. Aussi, l'excellence du Sergent Tommy Lessard de Saint-Joseph a été souligné en recevant la médaille de la Légion Royale Canadienne.

Parmi les distinctions les plus remarquables, dénotons la remise de la médaille Strathcona à l'adjudant 1re classe, Marc-Antoine Nadeau, de Saint-Frédéric. Il s'agit de la plus haute distinction que peut se mériter un cadet pour s'être démarqué parmi ses pairs pour son leadership, ses qualités d'instructeur et pour avoir maintenu un rendement exceptionnel tout au long de l'année.

Également, un changement de commandant a été fait lors de cette 38e revue annuelle : Capitaine Alissa Dubé-Lagacé de Saints-Anges reprendra le commandement de l’Escadron 881 suite au Capitaine Jean-François Jacques de Saint-Joseph dont l'excellence du travail a d’ailleurs été soulignée par ses cadets et ses officiers.



Le couronnement d'une belle année



C'est sous la présidence d'honneur de M. Pierre Gilbert, maire de Saint-Joseph et en la présence d'une foule de dignitaires, de parents et de précieux collaborateurs, que s'est tenue cette édition de la revue annuelle des cadets de de l'Escadron 881. Cet événement fut l'occasion de souligner toute une année d'activités d'entraînement avec une cérémonie militaire officielle.

Cette année d'entraînement, qui se termine par la revue annuelle, a permis au cadet-commandant ainsi qu'à tous les cadets sous sa supervision de vivre chaque fin de semaine une foule d'activités qu'aucune autre organisation jeunesse ne peut offrir. Parmi ces activités, nous pouvons souligner la familiarisation avec le vol de planeurs et d’hélicoptères militaires, les cours de pilotage, de tir de précision et d'exercice militaire, les trois exercices aventuriers en forêt, l'ensemble musical et une grande diversité d'activités sportives, de sorties et de collaborations avec les organismes du milieu. Pendant l'été 2018, plusieurs cadets profiteront de camps d'été et quelques-uns auront la chance de travailler comme cadet-cadre sur ces camps. Ces activités sont offertes gratuitement aux participants.