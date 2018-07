TASBI dénonce les zones problématiques pour la couverture d'urgence

Dans une volonté de dire et de redire, encore une fois, qu’il y a un problème de couverture d’urgence sur le territoire, le regroupement des paramédics desservant les territoires de la Beauce, de Bellechasse, des Etchemins et de la région de l’Estrie (TASBI) présente sa nouvelle stratégie de diffusion de son message. Plusieurs pancartes ont été installées à des endroits stratégiques afin d’informer la population sur les zones problématiques.

« Avec une écriture jaune sur un fond orange, nous voulons que notre message soit clair et sans équivoque. Nous aimons notre métier, nous voulons le faire du mieux que nous pouvons, mais malheureusement avec les contraintes que nous visons (sic), avec les horaires de faction (sic), nous ne pouvons pas offrir un service efficace, » explique le président de TASBI, Christian Duperron.

Déjà 4 pancartes sont installées dans des endroits névralgiques. Les régions de Sainte-Marie, Sainte-Claire et Lac-Mégantic sont des zones problématiques et, si ce n’est pas déjà fait, verront l’installation de pancartes visibles pour les automobilistes. Sur la photo, la pancarte entourée de plusieurs paramédics de TASBI est située à l'intersection des routes 161 et 263, à l’entrée de Lac-Mégantic.