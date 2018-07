Remise de don par les « Citoyens du monde » pour les enfants

Avec un enthousiasme débordant, quelque 450 élèves de l’École des Deux-Rives de Saint-Georges et de la Polyvalente de Saint-Georges inscrits au programme « Citoyens du monde » ont remis un « don record » de 11 727,94 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin pour soutenir la cause des enfants et des aînés.



Après avoir déployé et uni leurs efforts en menant à terme divers projets en cours d’année, les « Citoyens du monde » investissent et permettent l’acquisition d’un perfuseur rapide à l’unité mère-enfant et en pédiatrie. De plus, un fauteuil gériatrique ira à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches pour répondre aux besoins des personnes âgées.

Chef de service en gynécologie, pédiatrie et néonatalogie par interim, madame Annick Payeur, a exprimé son appréciation quant à cette collaboration exceptionnelle dont profite, grâce à l’ajout de ces équipements médicaux, l’ensemble de la communauté. « Ces appareils seront vraiment appréciés par les patients et le personnel. Vous contribuez activement à faire une réelle différence en matière de santé », a-t-elle indiqué.



Pour sa part, directrice de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, madame Luce Dallaire, a félicité et remercié sincèrement chacun des élèves, les directions de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges, le personnel enseignant et tout spécialement les responsables du programme des « Citoyens du monde », madame Mélanie Roy et monsieur François Métivier, pour leur fidèle implication.

« Bravo pour cette vision du monde qui vous anime, cette solidarité qui vous caractérise ! Vous êtes la preuve vivante qu’ici, maintenant, ensemble… il est possible de réaliser quelque chose d’extraordinaire à partir de simples petits gestes. Soyez-en très fiers ! Sincère merci de nous aider à prendre soin de vous et des vôtres », a lancé madame Dallaire.



En 6 ans, les Citoyens du monde ont recueilli 56 950 $ grâce à leurs initiatives.