Samuel Nadeau satisfait de sa participation aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Samuel Nadeau n’a peut-être pas obtenu une médaille lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui avaient lieu à Edmonton (Alberta) les 4 et 5 juin derniers, mais il estime tout de même avoir fait une bonne performance et il a bien apprécié l’expérience vécue lors de cette compétition.

M. Nadeau faisait partie de la délégation québécoise dans la discipline de la Peinture automobile. Il était accompagné par l’enseignant Stéphane Cloutier.

Le bilan que l’élève tire de sa participation est fort positif. « C’est toujours le fun [sic] de participer à des événements comme celui-là. Il y a une belle collaboration entre les participants », a-t-il dit.

M. Nadeau estime que son cheminement aux olympiades locales, québécoises et canadiennes, lui aura permis de s’améliorer considérablement dans son travail. « J’ai pris de l’expérience et j’ai appris des façons de faire différentes », a-t-il expliqué.

Le jeune homme de Saint-Georges a complété son cours en Carrosserie, mais il fréquente toujours le CIMIC, puisqu’il suit maintenant la formation de DEP en Mécanique automobile.

Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), M. Normand Lessard, a tenu à féliciter Samuel Nadeau pour son impressionnant parcours, de même que tous les autres qui ont participé aux Olympiades. « Pour vous, cela représentait du temps et des efforts de participer à une telle compétition, mais ça veut aussi dire que vous êtes des passionnés et le genre de personne que l’on veut côtoyer et que l’on veut avoir comme employé », a-t-il dit.

M. Lessard a aussi souligné la contribution des enseignants qui ont épaulé ces jeunes tout au long de leur participation aux Olympiades. « Ce sont aussi des passionnés et ils y sont pour beaucoup dans la motivation de ces jeunes », a-t-il conclu.