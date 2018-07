Un tirage de bourses au Centre de formation professionnelle Pozer

Le mardi 5 juin dernier, le Centre de formation professionnelle Pozer a procédé au tirage de bourses offertes par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Cet organisme offre des bourses pour les programmes de formation où la main d’œuvre est insuffisante.

Le centre Pozer avait six bourses à distribuer pour les étudiants du programme Assistance à la personne en établissement de santé. Trois bourses ont été offertes pour la cohorte de l’automne et trois autres pour la cohorte de l’hiver. Chacune est d’une valeur de 1 700 $.

Aujourd’hui, au centre Pozer, les trois dernières bourses offertes par la Commission des partenaires du marché du travail ont été tirées au sort. Diane Bélanger, Jessica Grimard et Mohi Estelle Flora Amoussan se méritent les bourses de 1 700 dollars. Le premier versement est de 500 $ et le second de 1200 $ si l’élève termine son programme de formation.