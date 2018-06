102e Revue annuelle du Corps de Cadets 619 à Beauceville

Le mercredi 30 mai dernier, au manège militaire de Beauceville, le Corps de Cadets 619 a tenu sa 102e Revue annuelle sous la présidence d’honneur du Major François Provost, commandant par interim du Régiment de la Chaudière.

Lors de cette cérémonie, 40 cadets agés de 12 à 18 ans ont présenté différentes démonstrations du programme de formation et d’activités du programme des cadets du Canada qu’ils ont suivi durant l’année. Plusieurs prix et bourses ont été remis à différents cadets. La plus haute récompense, la médaille Strathcona, a été remis au cadet adjudant Antoine Paquet.

Pour septembre 2018, la période d’inscription se tiendra les mercredis 5, 12, 19 et 26 septembre au manège militaire de Beauceville (870, route Kennedy) de 19 h à 21 h. Il faut avoir au moins 12 ans avant la fin de l'année, soit en décembre.

Ceux qui désirent recevoir de l’information sur la formation et les activités offertes par le Programme des cadets, et qui sont accessibles sans frais à tous les jeunes de 12 à 18 ans, peuvent communiquer avec le capitaine Patricia Veilleux au 418-228-5354 ou au 418-221-3827.

Le Programme des cadets du Canada regroupe plus de 55 000 jeunes au Canada dont près de 14 000 au Québec.