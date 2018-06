Une année record pour le Défi têtes rasées Leucan à Saint-Georges

Le dimanche 10 juin dernier, ce sont 36 personnes de la région qui ont soutenu les enfants atteints de cancer en participant à la quinzième édition du Défi têtes rasées Leucan qui se déroulait au carrefour Saint-Georges. À ces courageux s’ajoutent également 23 autres participants qui ont relevé le Défi dans la région depuis janvier. Ensemble, ils ont amassé un montant de 239 000 $.

«La région de Saint-Georges démontre depuis 15 ans son attachement envers notre association et on a senti à nouveau l’engagement des beaucerons et beauceronnes. Grâce à l’implication de tous ceux qui étaient réunis aujourd’hui, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent aussi d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en 20 ans », mentionne Nathalie Matte, directrice provinciale et développement philanthropique à Leucan.

Implication exceptionnelle du président d’honneur

Il faut souligner l’apport de monsieur Gilbert Trudeau de Groupe RCM Solutions modulaires et de son équipe à la réalisation de plusieurs projets au profit du Défi têtes rasées Leucan de Saint- Georges, ce qui a permis d’amasser un montant record de 239 000 $. Rappelons entre autres le succès de la première édition du Festival du bûcheron de Saint-Benoît-Labre qui s’est déroulée les 1er et 2 juin derniers ainsi que le Tirage du Chalet Leucan, qui ensemble ont permis de récolter plus de 161 000 $ pour la cause. Monsieur Trudeau fait partie des leaders corporatifs du Défi des leaders Leucan, une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan, visant à mobiliser les leaders de partout au Québec autour de la cause des enfants atteints de cancer et leur famille, et ce, tout au long de l’année. L’implication des leaders comporte trois étapes : organiser un Défi têtes rasées Leucan, s’engager à une collecte de groupe et lancer le Défi à un autre leader pour l’année suivante. Il assure à ce jour la première position du Défi des leaders.

Au-delà de la collecte, les participants deviendront, grâce à leur nouvelle tête, des ambassadeurs de la cause pour les semaines à venir et au-delà des sommes amassées, le Défi têtes rasées Leucan demeure un geste important et un symbole de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Il est toujours possible de créer un Défi personnalisé, en déterminant la date, l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du Défi, en visitant le tetesrasees.com.