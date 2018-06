EN BREF | Assemblée générale de l'URLS à Vallée-Jonction

Ce mercredi 13 juin 2018 aura lieu l’Assemblée générale annuelle de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS). C’est sous le thème des festivités que le personnel et le Conseil d’administration de l’URLS accueilleront leurs convives, au restaurant Secteur-S de Vallée-Jonction, dès 18 h.

Conférence et nostalgie seront au menu, alors que M. Clément Bergeron divertira les invités avec une conférence sur le loisir municipal et le développement social, et que les dirigeants de l’URLS feront un retour en arrière pour faire un léger historique des vingt dernières années. Un bilan du rapport d’activité de l’année 2017-2018 sera également fait.

Un lancement surprise terminera la soirée, alors que les invités verront en primeur une nouvelle campagne mise sur pied par l’URLS. Le tout devrait prendre fin vers 21 h.