La clinique vétérinaire Beauce-Appalaches n'offrira plus le dégriffage

La clinique vétérinaire Beauce-Appalaches de Saint-Georges faisant partie du réseau Globalvet, cessera de pratiquer le dégriffage des chats d'ici janvier 2019.



Les spécialistes de Globalvet mentionnent que le dégriffage entraîne des conséquences négatives sur le bien-être des chats à long terme, ce qui va à l'encontre des valeurs du groupe.



Des solutions alternatives seront proposées aux clients pour encadrer les griffades. Une campagne d'information et de sensibilisation sera aussi mise sur pied au cours des prochaines semaines.



La pratique du dégriffage est déjà interdite dans de nombreux pays d’Europe, en Australie, dans plusieurs villes et états des États-Unis ainsi qu'en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique.