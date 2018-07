Un nouveau partenaire pour la 5e édition du Triathlon du Lac-Poulin

Le 18 août prochain, toute la population est invitée à la 5e édition du Triathlon du Lac-Poulin, un événement sportif où plus de 200 participants de tous âges sont attendus. Cette compétition sera constituée de trois épreuves, dont le 750 m de nage, le 20 km de vélo et le 5 km de course.

Nouveautés de la 5e édition

Toujours dans le but de rendre le Triathlon du Lac-Poulin le plus accessible possible, deux nouveaux départs sont disponibles pour la 5e édition : un départ pour les entreprises et un départ pour les débutants.

Avec le « départ entreprise », la mission est d’encourager l’activité physique auprès des entreprises de la région et de créer une petite compétition amicale interentreprises. Le « départ débutant », pour sa part, est idéal pour les individus qui veulent s’initier à un triathlon. Les distances sont réduites à 250 m de nage, 5 km de vélo et 5 km de course. De plus, le coût d’inscription pour ce départ est réduit.

Nouveau partenariat

Le Triathlon du Lac-Poulin est heureux de pouvoir à nouveau compter sur le soutien indéfectible de St-Hubert qui agit à titre de partenaire principal de l’événement depuis maintenant 5 ans.

Cette année, l’organisation est également fière d’une nouvelle collaboration avec St-Georges Nissan, qui agira à titre de présentateur officiel de l’événement. Les spectateurs pourront admirer quelques véhicules Nissan qui seront sur les lieux le 18 août.

Faire de l’activité physique pour une bonne cause

Les profits générés par cette activité seront remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin pour l’acquisition d’un insufflateur laparoscopie à air chaud, un équipement médical requis au bloc opératoire de l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Inscription ou information

Pour plus de détails et pour inscriptions, visitez le www.triathlonlacpoulin.com. Vous pouvez également communiquer avec madame Émilie Pépin au 418-228-2031 #37 936 ou [email protected].

À lire également :

De 9 à 69 ans, de Saint-Georges à Sept-Îles, 172 triathlètes à l’assaut du Lac-Poulin