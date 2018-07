Une 3e édition pour la vente de garage communautaire de Saint-Martin

Les amateurs de ventes de garage et tous ceux qui veulent faire de bonnes affaires sont invités à la vente de garage communautaire de Saint-Martin, qui aura lieu 8 septembre prochain, entre 8 h et 16 h, au Complexe sportif Matra (204, Rang 2 Jersey Sud). Cet événement, qui est de plus en plus couru, en sera à sa troisième édition. L'événement se tiendra aura lieu que la météo soit clémente ou non.

Les intéressés peuvent louer une table et y vendre leurs produits. De l'animation musicale et un service de restauration seront de la partie.

Cette activité, au profit de la corporation sans but lucratif Le Centre du Troisième Âge St-Martin inc., est organisée en association avec la municipalité de St-Martin, la Fadoq Saint-Martin inc., le Cercle des Filles d’Isabelle Louise Molé # 1070, le Cercle des Dames Fermières de St-Martin et la corporation Le Centre du Troisième Âge Saint-Martin inc.

À propos du Centre du Troisième Âge St-Martin

La Résidence d’hébergement avec services Le Centre du Troisième Âge Saint-Martin a ouvert ses portes le 31 août 1987 au terme de levées de fonds et de corvées populaires. Elle continue d’offrir aux personnes aînées en perte d’autonomie qui font le choix de s’y établir une gamme de services adaptés aux besoins.

Oeuvre paroissiale créée en 1985, la corporation sans but lucratif Le Centre du Troisième Âge Saint-Martin inc. veut participer à la sauvegarde et au développement de services de proximité, dans la municipalité de Saint-Martin de Beauce, qui permettent aux personnes aînées de continuer à y vivre tant et aussi longtemps qu’elles le veulent et le peuvent, de bien y vieillir et d’y demeurer actives.