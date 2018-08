2e édition du lav-o-don à Ste-Marie au profit de l'association La Fontaine

Le 15 juillet dernier se tenait la 2e édition d’un lav-o-don au Jean Coutu de Sainte-Marie au profit de l’Association d’entraide Communautaire La Fontaine. C’est tout près de 110 voitures qui sont passées sous les mains d’une vingtaine de bénévoles. L’événement était digne d’une belle fête familiale avec animation sur place, la vente de hot-dogs ainsi que du maquillage des ballons pour les enfants.

Encore une fois, les Beaucerons ont fait preuve d’une générosité remarquable. Les pharmaciennes propriétaires affiliées à Jean Coutu, Emilie Chouinard et Claude Roy, sont très fières de remettre un montant de 1 300 $ à l’Association d’entraide Communautaire La Fontaine.

« Encore cette année, nous sommes impressionnées et bien fières du succès de cette journée. Grâce à la participation précieuse de bénévoles du Jean Coutu et de La Fontaine, nous avons eu un événement remarquable! », raconte Emilie Chouinard.

« La température n’était pas de notre côté en avant-midi, mais les gens étaient tout de même au rendez-vous et généreux, tout comme l’an dernier. Le soleil de l’après-midi nous a permis de terminer la journée en beauté, avec un très bon montant amassé », ajoute Claude Roy.

L’Association d’entraide communautaire La Fontaine est un organisme à but non lucratif fondé en 1996. Elle a pour mission d’apporter un soutien et de desservir les personnes ou les parents de personnes ayant une limitation intellectuelle ou physique, ou un trouble du spectre de l'autisme, demeurant sur le territoire de la MRC Nouvelle-Beauce.