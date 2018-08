C'est un départ pour la 24e édition du Party Harley pour les enfants malades

Samedi le 4 août, sous un soleil plombant et les grondements des moteurs des quelques centaines de motos présentent sur place, se tenait le départ de la 24e édition du Party Harley, dont tous les profits servent à aider des familles qui doivent prendre soin d’un enfant atteint par la maladie. Le trajet, qui s’effectue sur une distance de 114 km, prend son départ au bar Traffic de Saint-Benoît, dont les propriétaires, Donald Boucher et sa conjointe Édith, sont également les organisateurs de cet événement. Le trajet se rendra jusqu’à la piste d’accélération de Armstrong, pour ensuite revenir au point de départ, ou tous sont invités à une soirée festive avec les spectacles de Jacob Deraps et d’Ajo Tomasso, alors qu’un méchoui sera servi.

Près de 1000 motos étaient attendues pour le départ, qui était prévu pour 13 h, cependant, avec la pluie qui est tombée le matin même, probablement que plusieurs personnes venant d’un peu plus loin se sont désistées pour ne pas être prit sous les averses avec leur véhicule. Une heure avant le départ, il y avait toutefois déjà plus de 500 motos d’arrivées, et les entrées sur le site n’ont pas dérougi jusqu’au moment de partir. L’an dernier, il y a eu 800 motos qui ont pris part à la randonnée malgré la pluie.

M. Boucher espère amasser près de 20 000 $ cette année afin de venir en aide à deux familles qui vivent des difficultés suite au diagnostic de maladie de leur enfant. Ce ne sont pas les familles qui demandent de l’aide aux organisateurs, ce sont plutôt les gens de la communauté qui parlent de leur entourage et des défis que les familles surmontent, puis un choix est fait par la suite. Frédéric Bureau se sent très choyé d’avoir été sélectionné par les organisateurs afin de les aider à surmonter les défis entourant la leucémie de leur fils, qui est hospitalisé depuis le mois de février.

« C’est clair que ça va nous aider à surmonter notre quotidien. Je trouve ça un peu malaisant, mais c’est fou comment les gens en Beauce ont les coudes serrés pour des situations comme ça », mentionne M. Bureau

L’histoire de ces rassemblements a débuté il y a 24 ans, alors que le petit neveu de Donald Boucher a reçu un diagnostic de leucémie. Après avoir appris la malheureuse nouvelle, les gens entourant la famille ont décidé d’organiser un rassemblement de Harley afin d’amasser des fonds pour les aider, et depuis, les éditions se sont poursuivies en prenant de plus en plus d’ampleur.

Beaucoup de gens ne possédant pas de motos prennent également part à l’événement. Pour contribuer, les gens peuvent acheter des chandails aux couleurs du Party, ou se procurer des billets pour le méchoui. Les organisateurs amassent également des dons, et ils ont la chance de pouvoir compter sur l’aide de plusieurs commanditaires, afin que tous les profits puissent aller pour la cause des enfants malades.