Climatisation : le fonctionnement d’une thermopompe

Vous avez des besoins en climatisation et vous songez à vous faire installer une thermopompe, car vous avez entendu parler de ses nombreux avantages? En effet, un tel dispositif vous permet à la fois de chauffer et de climatiser votre résidence, le tout, à l’aide d’un seul et même appareil. Économique et performante, cette méthode de climatisation vous procure un degré de confort optimal en toute saison. Voyons comment fonctionne une thermopompe quand il s’agit d’air climatisé.

Déplacement de chaleur d’un endroit à l’autre

Utilisées depuis des années au pays et ailleurs dans le monde, les thermopompes sont des dispositifs capables de transférer la chaleur d’un endroit à l’autre, permettant ainsi de chauffer et de refroidir des pièces en utilisant le même appareil et le même procédé.

Essentiellement, c’est en se servant de la chaleur de l’air ambiant et de celle du réfrigérant que sont déplacées les masses de chaleur dans la thermopompe. Lorsque cette dernière est en fonction, un liquide appelé frigorigène est évaporé puis condensé; c’est ce qui permet de déplacer la chaleur entre les deux serpentins, soit les tubes où s’effectue l’échange de chaleur.

Tandis que dans l’un des serpentins, le frigorigène est évaporé à basse pression lui permettant ainsi d’absorber la chaleur ambiante, il est par la suite transféré dans l’autre tube, par l’entremise d’un compresseur. C’est alors que se produit une condensation et une libération de chaleur.

La vapeur du réfrigérant est par la suite refroidie par un condenseur et l’air chauffé ou refroidi est redistribué, par l’entremise d’une chambre de distribution, dans les différentes pièces de la maison.

Thermopompe murale ou centrale

Il existe bien entendu plusieurs modèles de thermopompes sur le marché, la plupart étant divisées en deux catégories principales, soit les thermopompes murales et les thermopompes centrales. Tandis que la thermopompe murale, la plus populaire des deux, est divisée en deux unités, soit l’une installée sur le mur intérieur, l’autre fixée sur le mur extérieur de la maison, la thermopompe centrale est raccordée à la fournaise.

Pour produire de la chaleur au-delà de -15 degrés Celsius en hiver, la thermopompe murale doit être utilisée avec une autre méthode de chauffage. Les deux modèles possèdent leurs avantages et inconvénients, la thermopompe murale offrant en général le meilleur rapport qualité-prix, mais ne refroidissant pas toutes les pièces d’une maison de manière uniforme.

La puissance d’une thermopompe

Au moment de faire votre choix, il importe de porter attention à plusieurs critères, dont la puissance de l’appareil. On mesure en BTU, soit en British Thermal Units, la performance d’une thermopompe, à l’instar d’autres modèles de climatiseurs. Les BTU mesurent la puissance de l’appareil versus sa consommation énergétique.

Pour qu’une thermopompe soit efficace, elle doit être performante, mais pas trop, afin de limiter votre consommation d’énergie. Qui plus est, une thermopompe trop performante pour la superficie d’une pièce ne suffira pas à évacuer toute l’humidité dans l’air, ce qui risque de provoquer de l’inconfort dans la pièce.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement d’une thermopompe et les différents modèles disponibles, n’hésitez pas à consulter un professionnel. Celui-ci sera en mesure de vous conseiller un modèle adapté à vos besoins.