Les policiers de la SQ protègent les travailleurs sur les chantiers routiers

Aujourd'hui, sur la route 204 à la sortie de Saint-Gédéon-de-Beauce, la Sûreté du Québec (SQ) a effectué une opération policière de répression. Celle-ci cible des zones de travaux routiers de la mi-avril à la mi-octobre et vise à protéger les travailleurs dont le métier est à haut risque.

Les policiers sont présents sur différents chantiers routiers en Beauce. La SQ travaille en étroite collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec pour assurer une présence sur ces chantiers. Il ne faut pas être étonné si on y aperçoit jusqu'en octobre des policiers qui font du radar.

À Saint-Gédéon, sur une portion de la route 204, les travailleurs ne sont protégés que par des cônes et non par un rempart de ciment. La vigilance est donc de mise, et c'est précisément le message que le corps policier a voulu livrer aujourd'hui en convoquant la presse régionale sur place.

« Les mandats spécifiques de la Sûreté du Québec, c'est de réduire le nombre de collisions mortelles, diminuer le nombre de collisions avec dommages corporels, augmenter le sentiment de sécurité des travailleurs sur les chantiers routiers, assurer la libre circulation des personnes et des biens, assurer la sécurité de la population et intercepter les contrevenants », a affirmé Mario Thiboutot, sergent à la SQ, figure bien connue de la communauté.

Le contre-maître du chantier, Alexandre Toulouse (Pavages Abénakis Ltée), s'est exprimé au sujet des inconvénients que les travailleurs vivent sur les chantiers routiers. « Des fois, les voitures ne respectent pas vraiment les limites de vitesse », a-t-il soutenu. Il arrive que des automobilistes qui ne sont pas habitués aux chantiers grillent un feu rouge et ralentissent complètement le trafic. Au contraire, il arrive que certains le font sciemment.

M. Toulouse comprend que les usagers de la route puissent commencer à se lasser des travaux, mais il les invite à suivre les limites de vitesse ainsi qu'à respecter la signalisation.

À Saint-Gédéon, les travaux sur la route 204 devraient se terminer d'ici le début du mois de septembre.

Sur les chantiers routiers, un automobiliste intercepté pour vitesse verra le montant de sa contravention doubler.