Les Journées Couleurs et Saveurs se dérouleront sur 4 semaines

Le comité coordonnateur de la 7e édition des Journées Couleurs et Saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches est fier d’annoncer la participation de la Ville de Lévis et de 8 MRC de la région à cet événement annuel, qui se tiendra du 18 août au 16 septembre 2018.

Cette année, les Journées Couleurs et Saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches se dérouleront sur une période de 4 semaines afin de faire la promotion d’un plus grand nombre d’activités mettant en valeur l’industrie agroalimentaire de notre région.

De nombreuses activités seront offertes à Lévis et dans chacune des MRC participantes : brunchs aux saveurs d’ici, marchés publics, ateliers culinaires, circuits gourmands, visite de fermes et d’entreprises agroalimentaires, autocueillette de fruits, etc. La population de la Chaudière-Appalaches ainsi que les visiteurs sont invités à consulter la programmation complète sur le site Web www.couleursetsaveurs.com.

« Les Journées Couleurs et Saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont devenues, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable de la région, autant pour les visiteurs que les locaux ! », mentionne Cavila Dubé, administratrice de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

« Elles permettent la rencontre, les échanges et la collaboration régionale. De belles associations inter-MRC sont rendues possibles grâce à ce projet. Les gourmands, les curieux et ceux à la recherche de nouvelles saveurs seront servis lors de ces journées ! »

En effet, les Journées Couleurs et Saveurs Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont l’occasion de faire découvrir la diversité des produits de la région, de sensibiliser les consommateurs à l’importance de l’achat local dans l’économie du Québec et de renforcer les liens entre les entreprises agroalimentaires de la région et les consommateurs, qui sont un maillon important pour l’accroissement de ce secteur économique.

D’où est née l’idée de cet événement

La prémisse de l’activité vient de la volonté des MRC de Bellechasse et de Lotbinière de s’unir pour une fête commune sous le signe de l’agroalimentaire d’ici. Il n’en fallait pas plus pour que l’idée fasse son chemin dans les autres MRC et que l’activité prenne une envergure régionale.