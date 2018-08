Les restaurants A&W s'associent à la Fondation canadienne de la sclérose en plaques. Le 16 août prochain, le A&W de St-Georges remettra 2$ pour chaque Teen burger vendu à cette fondation venant en aide aux personnes touchées par cette maladie.

Selon les plus récentes statistiques, le Canada est l'un des pays les plus touchés par cette maladie. En effet, plus de 1 canadien sur 385 vivrait avec la sclérose en plaques. LA SP serait la maladie la plus répandues chez les jeunes adultes.

Dans les 9 dernières années, les restaurants A&W du Canada ont réussi à recueillir plus de 11 millions $ pour aider à combattre cette maladie.