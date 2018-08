Une édition 2018 réussie pour la Corvée Chaudière

25 participants, dont le candidat pour la CAQ dans Beauce-Nord, Luc Provençal, ont participé samedi dernier à la 6e édition de la Corvée Chaudière, une corvée festive de nettoyage des berges de la rivière Chaudière par une descente en canot et kayak de la rivière organisée par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC). À ce nombre s’ajoutent les pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction de même que des guides d’aventures et les bénévoles organisateurs pour un total d’environ 45 personnes.

Le soleil au rendez-vous, les participants ont récolté de nombreux déchets sur les berges de la rivière Chaudière entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction sous la bonne garde des pompiers des deux municipalités. Le niveau élevé des eaux en raison aux récentes pluies n’aura pas empêché les participants de récolter le plus de détritus possible. La plupart des déchets récoltés proviennent de chantiers de construction et de l’activité agricole et seront pour la plupart acheminés à l’Écocentre de Frampton.

Tout au long de leur journée, les participants ont pu profiter de collations, d’un repas et de rafraichissements offerts par Olymel Vallée-Jonction, la fromagerie Gilbert, Aqua-Beauce, Pepsi et André Spénard, député de Beauce-Nord. Des guides d’aventure de MF Aventures et Canot Rabaska Beauce de même qu’un agent de protection de la faune du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs étaient également présents sur place pour accompagner les participants. Les participants ont par la suite été reconduits à Saint-Joseph-de-Beauce par les Autobus de la Gorgendière.

La Corvée Chaudière a pour objectif de conscientiser la population à l’importance de conserver nos cours d’eau en santé, mais également de célébrer sa richesse naturelle et touristique. Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau du territoire.