Un nouveau camion de pompier pour St-Georges

La Ville de Saint-Georges a annoncé qu'elle allait procéder à l'acquisition d'un camion autopompe-citerne 2019 pour son Service de sécurité incendie.

Les élus ont donné le contrat pour la fourniture du camion à l’entreprise Maxi-Métal inc. Basée à Saint-Georges depuis 1983, la compagnie Maxi Métal se spécialise dans la conception et la fabrication de camions d'incendie et de camions-ateliers.

Cette résolution a été adoptée hier soir, en début de séance, lors du dernier conseil municipal de la ville de Saint-Georges.

La facture totale s'élève à 701 232 $.