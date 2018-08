L'événement Foodtruck de Beauceville sera de retour en septembre

La 2e édition de l’événement Foodtruck à Beauceville aura lieu le 7 septembre prochain de 16 h à 23 h. Dix camions de cuisine de rue et deux camions de bières seront sur l’île Ronde afin de vous faire découvrir leurs produits.



L’activité est organisée par le club Rotary de Beauceville en partenariat avec Automobiles du Boulevard Kia et la Clinique Vétérinaire de Beauceville. Les retombées financières de ce rassemblement familial et entrepreneurial seront retournées à la population par le biais du Club Rotary.



Cette année, vous pouvez vous procurer un verre écoresponsable qui sera en prévente dès maintenant au coût de 5 $, incluant une dégustation de 5 onces de votre choix sur le site. Les points de vente fixes des verres seront au IGA Famille Jinchereau situés aux 630 D Boulevard Renault D, Beauceville, QC G5X 1M6 et chez Home Hardware situé aux 604 9e Av, Beauceville, QC G5X 1J1.

Pour plus de détails concernant l’activité, surveillez les pages Facebook du Club Rotary et de la Ville de Beauceville.