Invitation DL remet 6500$ à la Maison Catherine de Longpré

C’est samedi le 14 juillet dernier qu’avait lieu la toute première édition du tournoi de golf « Invitation DL » au club de golf de Beauceville, afin d’amasser des fonds pour soutenir la Maison Catherine de Longpré, qui offre des soins palliatifs pour des gens en fin de vie. Catherine Dostie, Kevin Bélanger, Dominic Drouin, Jean-François Poulin et Karl Paquet ont mis sur pied ce tournoi de golf en l’honneur de la mère de ce dernier, Diane Loignon, décédée des suites d’un cancer à l’été 2017.



Chacune des équipes de 4 personnes qui participaient au tournoi le faisait en l’honneur d’un être cher. Au total, c’est plus d’une centaine de personnes qui ont profité de la journée, qui comprenait une partie de golf, un souper et une soirée animée par un chansonnier. Plusieurs joueurs ont présenté de belles performances, par contre, personne n’a été en mesure de repartir avec le Murano de l’année, un trophée promis à celui qui réussissait un trou d’un coup au trou #9. Certains golfeurs mentionnent que ce n’est que partie remise l’an prochain.



Créé dans le but d’aider différents organismes de la région au fil des ans, l’édition 2018 a choisi de redonner tous ses profits à la maison Catherine de Longpré qui va mettre une place un projet de construction d’un gazebo spécialement aménagé pour les résidents.

<« Nous sommes fiers de redonner nos profits à cette maison de soins palliatifs cette année, mais nous sommes encore plus fiers de voir que nos efforts contribueront à ce que ce superbe projet voit le jour », affirme l’un des organisateurs, M. Jean-François Poulin.



En effet, le gazebo sera installé derrière la maison, ce qui permettra aux personnes en fin de vie de pouvoir profiter du plein air sans avoir à composer avec les désagréments d’un soleil plombant. De plus, un petit sentier en nature sera mis à la disposition des familles, tout juste à côté de la nouvelle installation.

« Tous les sous amassés serviront directement à l’aménagement paysager de ce beau projet. Le fait de pouvoir se déplacer en plein air, de pouvoir sentir la nature dans leurs derniers moments de vie, c’est quelque chose de très précieux. Et le fait d’aider à ce que cela soit rendu possible nous rend bien fiers », ajoute M. Dominic Drouin.



C’est avec grand plaisir qu’« Invitation DL » a remis la somme de 6500 $ à la Maison Catherine de Longpré au terme de cette première édition.