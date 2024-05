Plus de 1000 billets vendus au lave-o-thon du 49e groupe scout de Saint-Georges

L’activité du lave-o-thon du 49e groupe scout de Saint-Georges a eu lieu le samedi 4 mai dans le stationnement du Canadian Tire.

Pour l’occasion, ce sont 238 personnes qui en ont profité pour faire laver leur voiture par les scouts, animateurs et plusieurs parents bénévoles. Cette campagne de financement a permis la vente de plus de 1 000 billets, soit 4 500$ de bénéfice pour le financement du mouvements des Scouts.

« La température était parfaite pour l’occasion et la bonne humeur de nos jeunes scouts était au rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont encouragé le mouvement en achetant un billet ! », a mentionné Véronique Destrijker, chef de groupe.

Les membres du conseil d’administration, les animateurs et les jeunes scouts souhaitent remercier les nombreux participants qui ont encouragé la cause en se procurant un billet du lave-o-thon et vous disent à l’année prochaine pour une nouvelle édition.