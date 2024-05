La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les articles et entrevues qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 27 avril

Des nids d'anges, des couvertures et des bonnets destinés aux parents endeuillés

Les membres du Cercle Fermières Saint-Georges #33 se sont mobilisées pour la confection de Nids d'Anges, ainsi que des couvertures et des bonnets destinés aux parents endeuillés.

Grève des loisirs : la Ville de Saint-Georges s'organise pour la saison estivale

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce vendredi 26 avril, les activités et équipements qui resteront accessibles durant l'été, malgré la grève du Service des loisirs et de la culture.

L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2024 avec deux belles courses

Spectateurs et pilotes étaient de retour à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 27 avril, pour les deux premiers rendez-vous de la saison 2024 : la Triple Couronne Féminine et l'Enduro des Érables 300.

Dimanche 28 avril

Pente abrupte de l'ancien pont de fer dans l'est

Chronique hebdomadaire de la Société historique Sartigan rédigée par Pierre Morin.

C'est toujours un moment difficile de dire qu'on arrête. » — François Talbot

« C'est toujours un moment difficile de dire qu'on arrête », a confié l'arbitre François Talbot à EnBeauce.com, lors d'une entrevue vidéo enregistrée à l'occasion de son départ.

Soirée sous surveillance : les stratégies pour lutter contre les intoxications involontaires

Avec le retour de l'été, des sorties entre amis dans les bars et la saison des festivals qui débute, la population de la Beauce et plus généralement celle du Québec est en proie à un véritable fléau : l'intoxication involontaire par la drogue.

Lundi 29 avril

Le club des Jabs obtient le trophée du Club par excellence

Quatre équipes des Jabs Cheerleading de Saint-Joseph-de-Beauce étaient en compétition, les 20 et 21 avril pour la Cheer Cup à Longueuil.

La cardiologue Danielle Dion ouvre sa clinique privée

C'est aujourd'hui qu'ouvre ses portes à Saint-Georges la Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin, sous la direction de Dre Danielle Dion, cardiologue, qui prodigue ses services dans la région depuis plus de 30 ans.

Manif des syndiqués d'Altrum pour dénoncer leur employeur

La quarantaine d'employés, membres du Syndicat des travailleurs du plastique de Beauce (CSN), tiennent ce midi une manifestation devant l'usine d'Altrum, à Saint-Martin, pour dénoncer l’attitude de l’employeur face à la négociation actuelle pour le renouvellement de leur convention collective.

Don de 5000 $ au regroupement régional des familles séparées

L'agence Beauce-Appalaches de IA Groupe Financier vient de remettre un don de 5 000 $ à l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC) dans le cadre du 50e anniversaire de l’organisme.

Tournoi de hockey féminin: une 11e présentation réussie

Malgré sa dispersion ce week-end dans trois arénas de la région, le 11e Tournoi de hockey féminin a connu un franc succès, selon les organisatrices de l'événement.

Près de 4 M$ en ristourne pour la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière

Les résultats de l'exercice financier 2023 permettront à la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière de verser une ristourne totale de 3 924 230 $.

Mardi 30 avril

Une ristourne de 1,42 M$ pour la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce versera une ristourne totale de 1,42 M$, selon les résultats de l'exercice financier 2023, qui ont été présentés la semaine dernière lors de l'Assemblée générale annuelle de l'institution financière, qui s'est tenue en mode virtuel.

The Dance World: une médaille d'argent pour No Rules

L'équipe No Rules de l'école de danse Dan-zaa à Beauceville a remporté une médaille d'argent lors des championnats du monde The Dance World qui se sont tenu la semaine passée à Orlando, en Floride.

Québec accorde près de 1,3 M$ à la la MRC des Etchemins

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont annoncé, ce mardi 30 avril, une entente de 1 278 954 $ avec la MRC des Etchemins.

Agression sexuelle: six ans de prison ferme pour Martin Duchesne

Martin Duchesne a reçu une peine de six ans d'emprisonnement ferme pour avoir agressé sexuellement Yvette Gérard entre le 1er janvier 2019 et le 11 mai 2020.

Le Cégep Beauce-Appalaches remet ses prix annuels de reconnaissanceC'est le 25 avril que le Cégep Beauce-Appalaches a tenu ses galas reconnaissance pour les étudiantes et les étudiants du campus de Saint-Georges, qui se sont démarqués dans le secteur socioculturel et aussi dans les sports.

Culturisme: double victoire pour Karine Drouin à Beauceville

Karine Drouin, 47 ans de Saint-Georges, a remporté deux premières places lors de la Coupe prestige, un concours de culturisme qui s'est déroulé à Beauceville le 20 avril.

Mercredi 1er mai

Près de 130 emplois étudiants financés en Beauce

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé que 84 organismes de la circonscription sont approuvés pour financement dans le cadre du programme Emploi d’été Canada (EÉC) en 2024.

Des prix de reconnaissance remis au campus de Sainte-Marie

C'est jeudi dernier que les responsables du Cégep Beauce-Appalaches ont souligné l’implication d’une douzaine d’étudiantes et d’étudiants dans les activités du campus de Sainte-Marie, par la tenue d'un gala de reconnaissance.

L'équipe des Jabs de Saint-Joseph termine au 5e rang mondial

L'Ultimate Knock-Out, équipe de cheerleading de niveau 6 des Jabs de St-Joseph-de-Beauce, était en compétition, ce samedi 27 avril à Orlando, en Floride.

Britanie Maranda choisie Recrue féminine de l'année

La Georgienne Britanie Maranda vient de remporter le prix de la Recrue féminine de l'année, remis lors du Gala Vert & Or de l'Université de Sherbrooke.

Jeudi 2 mai

« Virez Culture en Chaudière-Appalaches »: une nouvelle plateforme pour célébrer la diversité culturelle

L'ensemble des MRC de la région Chaudière-Appalaches, appuyées par le gouvernement du Québec ont annoncé, ce mercredi 1er mai, le nouveau projet « Virez Culture en Chaudière-Appalaches », visant à promouvoir la culture, le patrimoine et les paysages de la région.

Le MAPAQ confirme l'annulation du permis de l'Escouade Canine MRC

Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), a confirmé à EnBeauce.com l'annulation du permis de l'Escouade Canine MRC à partir de ce mercredi 1er mai.

Québec accorde près de 260 000 $ au Café du Mille-Lieux

Le gouvernement du Québec accorde 256 597$ pour le projet jeunesse Le Café du Mille-Lieux, qui verra le jour sur la 1re avenue à Saint-Georges, et qui est parrainé par le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Sud.

Le 3e «Courir Saint-Gédéon» se tiendra le 18 mai

La 3e présentation de l'événement Courir Saint-Gédéon aura lieu le samedi 18 mai, dans les rues de la municipalité.

Un tour d'horizon du Groupement forestier Beauce-Sud Inc.

Voici une entrevue vidéo avec le directeur général du Groupement forestier Beauce-Sud Inc., (GFBS) Samuel Poulin, qui explique la mission, le rôle ainsi que les services offerts par cette compagnie de capital-actions à but lucratif.

Vendredi 3 mai

L’Exposition Saint-Prosper de retour du 16 au 19 mai

Le comité organisateur de l’Exposition Saint-Prosper est fier d’être de retour pour une 53e édition cette année. Il invite toute la population à l’évènement qui se déroulera du 16 au 19 mai prochain au Centre Récréatif Desjardins.

Déjà deux mois de grève au sein du service des loisirs de Saint-Georges

Les grévistes du service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges ont participé, ce mercredi 1er mai, à l’assemblée générale du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches ainsi qu’à une manifestation dans les rues de la capitale à l’occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Six projets beaucerons lauréats du 26e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches

Six projets beaucerons ont été récompensés lors du 26e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, qui s'est tenu ce jeudi 2 mai.

L'Escouade Canine MRC conteste la suspension de son permis par le MAPAQ

L'Escouade Canine MRC de Beauceville nous a ouvert ses portes ce vendredi 3 mai, suite à la décision du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) de suspendre son permis.